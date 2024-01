No primeiro episódio do ano da rubrica 5ª Coluna, Miguel Sousa Tavares debruça-se sobre três temas que marcam a atualidade do país.

Os principais candidatos a governar o país, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, são analisados pelo comentador, que aborda o acordo assinado entre o CDS e o PSD para a Aliança Democrática, e a eleição do novo secretário-geral do PS.

Outros temas como a construção do TGV e as consequências da seca no Algarve são também debatidos esta quinta-feira.