Óscares à vista. É o ano de "Oppenheimer"? A antevisão da maior festa do Cinema por Vítor Moura

"Oppenheimer" é o filme com mais nomeações para a edição 96 da maior festa do Cinema e deverá ser o mais premiado - em linha com os outros prémios da temporada. "Barbie" foi o maior fenómeno pop de 2023, mas falhou as nomeações de Margot Robbie para Melhor Atriz e Greta Gerwig para Melhor Realização. Para compensar, a Academia de Hollywood promete uma cerimónia com "muito amor" ao filme, depois de produzir uma promoção muito... cor-de-rosa (para incómodo dos outros nomeados).