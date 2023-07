Pai desesperado parte para-brisas para resgatar bebé de carro trancado em dia de calor intenso

Um vídeo que se tornou viral mostra o desespero de um pai, que tenta retirar o seu bebé do interior do carro trancado, em Harlingen, no estado do Texas, Estados Unidos.

Os pais da criança deixaram, acidentalmente, as chaves dentro da viatura e, numa altura em que as temperaturas rondam os 38 graus, retirar o bebé era uma corrida contra o tempo.

O homem partiu o para-brisas e alguém entrou pela abertura, para passar o bebé para fora do carro.

As autoridades e serviços de emergência chegaram depois da criança ter sido removida do carro.

Apesar do susto, o bebé estava bem. Os pais não foram alvo de qualquer acusação, aponta a CNN.