Palavras polémicas de Marcelo: "É presidente de todos os portugueses, já não é comentador"

Este domingo, Marcelo Rebelo de Sousa foi confrontado por manifestantes pró-palestina, irritados com as palavras que dirigiu ao representante do território em Portugal. Um deles, de dedo em riste, acusou o Presidente de falar de mais, esquecendo-se que já não é comentador televisivo. É possível tirar Marcelo do comentário, mas é difícil de tirar o comentário das atitudes diárias do atual Presidente.