O PAN vai começar, esta quarta-feira, a debater o sentido de voto do partido relativamente à moção de rejeição do PCP ao novo governo.

Em entrevista à CNN Portugal, Inês de Sousa Real acrescenta que a viabilização de um orçamento retificativo também estará em discussão.

Admite ainda que as desfiliações que ocorreram no PAN prejudicaram o resultado eleitoral do partido.