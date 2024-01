Paulo tentou pedir ajuda à Segurança Social e à Santa Casa, acabou a dormir na rua e a enfrentar com uma manta o frio polar

Em Lisboa, foi activado o plano de contigência para os sem-abrigo, com várias pessoas a serem encaminhadas para um pavilhão municipal no Areeiro. Também as estações de metro do Rossio e Santa Apolónia vão ficar abertas durante a noite para acolher quem quiser abrigar-se. Os repórteres Ana Botto e Ricardo Ferreira passaram dois dias a percorrer as ruas da capital e falaram com quem vive na rua, sujeito a temperaturas às vezes de zero graus.