O Balcão Nacional de Arrendamento recebeu no ano passado 2.672 Pedidos Especiais de Despejo. Do total de requerimentos analisados foram emitidos 1.072 títulos de desocupação do locado - a maior parte devido ao incumprimento no pagamento das rendas.

Só o distrito de Lisboa regista 1.018 pedidos de despejo, mais de um terço do total.