O presidente do CDS-PP reagiu à polémica em torno da redução do IRS. Em declarações aos jornalistas, à chegada para o 31.º Congresso do CDS-PP, no Pavilhão Cidade de Viseu, Nuno Melo, ironizou e afirmou que “pelos vistos, o pecado é a AD baixar mais os impostos do que aquela que era a proposta do próprio Partido Socialista”.