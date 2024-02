Polícia apertou o cerco ao protesto do grupo 1143 no centro de Lisboa

Os ânimos aqueceram na manifestação da extrema-direita. Não eram mais de meia centena que saíram do Largo Camões, em Lisboa, sob o pretexto de serem contra uma suposta islamização de Portugal.



Uma mensagem xenófoba que nem bate certo com os números oficiais da comunidade islâmica em Portugal, mas ainda assim, meia centena de pessoas marcharam dentro de uma caixa de segurança, como acontece com as claques, sob o olhar atento da PSP.

Pelo caminho, várias pessoas revoltaram-se contra o protesto e gritaram: "Não passarão" e "Fascismo nunca mais".