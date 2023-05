Português relata confrontos no Sudão: "O nosso prédio já foi alvejado algumas vezes"

Cartum, no sul do Sudão, está a saque e a situação está a piorar. Quem o relata é João Soares, cidadão português, técnico de telecomunicações, que está barricado há mais de uma semana num hotel, acompanhado por colegas de trabalho gregos. "O nosso prédio já foi alvejado algumas vezes. Neste momento, temos de aguardar. Felizmente, temos comida e água. A eletricidade foi cortada na cidade há seis dias, mas temos um gerador que ligamos duas a três horas por dia". O português está em contacto, através de um grupo de whtsapp, com o consul honorário no Sudão e os outros portugueses no país: são 16 pessoas, das quais quatro são crianças. O Ministério dos Negócios Estrangeiros está a acompanhar a situação e a avaliar uma form a de retirar os portugueses em segurança.