Na ultima década, Portugal foi marcado por duas crises: a de 2013, com intervenção da Troika, e a atual, com a escalada inflacionista alavancada pela guerra. Será que, neste contexto, a desigualdade salarial aumentou ou terá diminuido?

No Preto no Branco, é tirada a prova dos nove com base em dois estudos, um da Deco e outro do Expresso.