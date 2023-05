Estava marcada para esta sexta-feira de manhã, mas foi adiada a decisão do julgamento do processo Football Leaks, devido a uma alteração não substancial dos factos.

Este tratar-se-á de um pormenor jurídico sem consequência de maior no caso mas que, mesmo assim, implica o adiamento da leitura do acórdão para as defesas de Rui Pinto e do seu ex-advogado Aníbal Pinto se pronunciarem.