Foi anunciada a meio de um discurso de mais de 40 minutos no Congresso do PSD, mas a proposta de aumento de pensões gerou logo muita polémica, até porque não se percebeu exatamente onde Luís Montenegro ia buscar o dinheiro para fazer aquilo que estava a dizer.

No “Promessómetro”, uma rubrica iniciada esta segunda-feira no Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), ajudamos a descodificar o que é esta proposta.