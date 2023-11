“Quantos dias vão passar até começarmos a pedir a demissão da procuradora-geral da República?”: Pedro Santos Guerreiro

O diretor executivo da CNN Portugal critica fortemente a atuação da justiça e afirma que, se nada de relevante for entretanto tornado público, estamos perante “um caso catastrófica de incompetência - ou pior”. Pedro Santos Guerreiro fundamenta a análise na falta de indícios robustos para a gravidade das suspeitas e das consequências da investigação, no erro grosseiro de confundir o nome do primeiro-ministro numa escuta e, sobretudo, na avaliação do juiz de instrução, que libertou todos os suspeitos ao fim de seis dias de detenção - e que não encontrou indícios de corrupção. No caso do presidente da Câmara de Sines, o juiz não encontrou sequer indícios de crime.

Já sobre a sondagem TVI / CNN Portugal desta noite, através da qual ficámos a saber que o PS venceria as eleições se ocorressem agora, Pedro Santos Guerreiro realça que se trata de uma primeira análise numa realidade que muda velozmente. Mas sublinha que a sondagem mostra que toda a esquerda coligada pode não bastar para ter a maioria e que, à direita, o PSD não descola - e sem o Chega dificilmente será Governo