A linha de Saúde 24 vai abrir mais dois centros de atendimento, depois da sobrecarga verificada este mês.

Já foram recebidas mais de 204 mil chamadas, com picos elevados depois do dia de Natal.

Mesmo com a disponibilização de mais meios, o Ministério da Saúde alerta para o aumento do tempo de espera em algumas horas do dia.