Recuperação do tempo dos professores? "Se houver alguém, seja de que Governo for, seja quem eu apoio ou não, que consiga ir mais longe, tanto melhor"

O ministro da Educação, João Costa, esclareceu esta manhã que "não mudou nada" na posição do Governo em relação à recuperação do tempo de serviço dos professores, salientando que essa reivindicação "não esteve nos programas eleitorais [do PS] nem do Governo".

"Se houver alguém, seja de que Governo for, seja quem eu apoio ou quem não apoio, que consiga ir mais longe - e nós entregamos o país com contas equilibradas -, se isso for possível, no quadro de toda a Administração Pública, tanto melhor", declarou aos jornalistas, à margem de uma visita a uma escola em Gondomar.