Salários vão subir para quase toda a gente. As despesas também (As Pessoas Não São Números, episódio na íntegra)

Praticamente todos os portugueses que trabalham por conta de outrem vão ser aumentados em janeiro. Porque o salário mínimo sobe, porque o IRS desce para todos os que hoje pagam (mesmo se o efeito se concentra nos rendimentos até ao 5º escalão do IRS) e, no caso do Estado, porque os aumentos já estão garantidos para a função pública. Mas vão subir mais ou menos do que a inflação? E quanto sobem as despesas? Veja a resposta neste episódio de As Pessoas Não São Números, apresentado pelo jornalista Pedro Santos Guerreiro.