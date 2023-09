O arranque do ano letivo costuma ser sinónimo de carências, em diversos aspetos. Numa escola secundária no Montijo, a carência acontece ao nível do mobiliário. Há quatro salas provisórias onde, até agora, só existem cadeiras.

Esta escola foi recentemente descentralizada para a autarquia que garante à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) que o material em falta chegará durante a próxima semana.