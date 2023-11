Se tem empréstimo de 150.000€ e Euribor a 12 meses, pode poupar 115€ com moratória à habitação (mais vai pagar mais no futuro)

É possível pedir a moratória do crédito à habitação já a partir desta quinta-feira, o que vai reduzir as prestações da casa durante dois anos. As condições dos créditos não se alteram, sendo apenas prolongadas e os bancos têm a obrigação de responder em 15 dias.

Simulamos agora as diferenças na prestação mensal do crédito à habitação com esta moratória