Seleção portuguesa é uma das mais sustentáveis do Euro 2024

Um estudo feito pela associação Zero, a propósito do Euro 2024, diz que as seleções poderiam reduzir em 60% as emissões de carbono, se evitassem andar de avião. O desafio foi lançado pela Federação Europeia de Transportes e Ambiente, mas os ambientalistas afirmam que a maioria das equipas não o está a cumprir. A Seleção Nacional é uma das que mais evita as deslocações aéreas, ao lado da Suíça e da Alemanha.