Shimrit nunca tinha pegado numa arma. Como ela, 150 mil israelitas quiseram proteger-se do Hamas

Desde 7 de outubro, dia do ataque terrorista do Hamas, já houve 150 mil pedidos para o uso e porte de arma em Israel: um aumento gigante se compararmos com as pouco mais de 40 solicitações feitas no mesmo período do ano passado. Esta é uma procura incentivada pelo governo, que tornou mais fácil o processo e comprou 10 mil armas para equipar a proteção civil.