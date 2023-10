Simulações IRS: solteiro com salário de 1.000 euros poupa 177 euros

A atualização das taxas do IRS nos cinco primeiros escalões obriga os portugueses a fazer contas. Por exemplo, um casal com dois filhos e um salário de três mil euros irá poupar 874 euros. Já um casal sem filhos que ganhe dois mil euros conseguirá amealhar menos de metade. As previsões que se seguem permitem perceber o impacto da descida dos impostos diretos.