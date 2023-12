A Sonangol entrou no capital do BCP por ordem do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos. O Jornal de Negócios teve acesso a um documento da empresa que revela isso mesmo.

A estratégia terá passado por ajudar José Sócrates a dominar o BCP.

A Sonangol ainda detém quase 20% deste banco português que à época era o segundo maior banco do país. Hoje é o sexto.