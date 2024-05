Sporting: como um clube falido há dez anos se transformou em campeão

Foi só no ano passado que o Sporting deixou de estar tecnicamente falido, depois de vários anos com capitais próprios negativos. Tal aconteceu depois de uma forte reestruturação financeira, que começou pela célebre operação das VMOC – de que resultou um “perdão” de dívida indireto -, redução de custos e venda de ativos. Agora, o Sporting sagrou-se de novo campeão nacional. E com as suas contas em fortalecimento. Este é o tema do episódio desta semana de As Pessoas Não São Números, em que o jornalista Pedro Santos Guerreiro entrevista Francisco Salgado Zenha, administrador financeiro da SAD do Sporting.