Depois do anúncio do primeiro-ministro sobre o aumento do salário mínimo, chegou a hora do Governo abrir os cordões à bolsa para compensar os funcionários públicos.

O Executivo admite gastar mais 25 milhões de euros por ano em horas extraordinárias e 21 milhões em ajudas de custo e subsídios de transporte que deixam de estar sujeitos a cortes. Os sindicatos, por sua vez, acham pouco e exigem mais.