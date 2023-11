Supremo vai decidir pena de Salgado: "Colocar o arguido com Alzheimer numa prisão equivale a determinar a sua pena de morte"

O ex-presidente do Grupo Espírito Santo (GES), Ricardo Salgado, apresentou, a 30 de outubro, uma reclamação para que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) admitisse o recurso da pena de oito anos de prisão a que foi condenado no processo da Operação Marquês, recurso esse que foi agora aceite. O STJ irá agora decidir qual a pena que o ex-líder do BES poderá cumprir.