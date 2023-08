Federação Nacional dos Médicos (FNAM) classifica a morte de uma pessoa de 93 anos no Hospital de Loures (Beatriz Ângelo) como “mais uma tragédia e fruto do caos instalado no serviço de urgência”. A autarquia diz estar “atenta e a acompanhar com preocupação uma situação que está a prejudicar os utentes do concelho”

SAIBA MAIS

Esperou seis horas para ser transferido do Beatriz Ângelo, tinha 93 anos - morreu, está aberto um inquérito