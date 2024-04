Tensão sobe no Médio Oriente. EUA pedem mediação de países vizinhos junto do Irão

Os Estados Unidos pediram a países vizinhos do Irão para que intercedam junto daquele país no sentido de acalmar a tensão com Israel.

Os Houthis do Iémen, que são aliados dos iranianos, lançaram mais quatro ataques contra navios no Mar Vermelho, incluindo um vaso de guerra norte-americano.

Joe Biden incitou o Hamas a aceitar a mais recente proposta para um cessar-fogo em Gaza, no mesmo dia em que três filhos e quatro netos do líder político do grupo palestiniano foram mortos pelas forças israelitas.