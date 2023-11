Após três anos de relações cortadas e várias polémicas na família real britânica a fazer manchetes um pouco por todo o mundo, o principe Harry e Meghan Markle podem finalmente ter feito as pazes com o Carlos III.

De acordo com informações reveladas pelo Page Six, o casal quebrou o gelo e enviou um vídeo ao rei de Inglaterra para desejar feliz aniversário no dia em que Carlos III celebrou 75 anos. Mas o certo é que o pai acabou por não convidar o filho para a festa.