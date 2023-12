"Um sistema global injusto". Encontro entre Putin e Ebrahim Raisi preocupa os EUA

Neste tempo de estranhas danças diplomáticas, Vladimir Putin recebeu em Moscovo o presidente do Irão. Trata-se afinal do principal aliado do Kremlin na guerra na Ucrânia.

Para os Estados Unidos, encontros como estes devem deixar o mundo preocupado. A visita do presidente do Irão a Moscovo fica marcada pelas acusações de genocídio a Israel por Ebrahim Raisi. O encontro serviu também para Putin consolidar a aliança com a república islâmica, que muitos benefícios lhe tem trazido na invasão da Ucrânia.