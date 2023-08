Uma migalha de 170 milhões de euros: é este o património do “BES mau” que vai para o fundo de resolução (e não para os lesados)

Uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça tornou ainda mais sombrias as perspetivas dos cinco mil lesados do Banco Espírito Santo. Os juízes decidiram que o que resta do património do chamado “BES mau” será entregue ao fundo de resolução da banca. É pouco dinheiro, mas desfaz as esperanças de reembolso por parte dos lesados.