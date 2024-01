Uma “não respeita suficientemente o papel dos pais”, a outra “não garante o princípio da liberdade das pessoas”: Marcelo veta decretos de identidade de género

Numa nota publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa alega que a escolha de um nome neutro, apesar de “legítima”, “não garante um equilíbrio no respeito do essencial princípio da liberdade das pessoas”. Já no que diz respeito ao decreto do direito à autodeterminação da identidade de género nas escolas, o Presidente da República crê que “não respeita suficientemente o papel dos pais, encarregados de educação”