Urgências fechadas: alguns hospitais não estão a aguentar a pressão

Vários hospitais do país não estão a aguentar a sobrecarga de doentes e os serviços de urgência estão a funcionar de forma muito limitada. Isto já se sabia, mas há casos específicos que vale a pena sublinhar.



No Hospital de Santa Maria, por exemplo, não há vagas para internamento e a Maternidade Alfredo da Costa não está a aceitar doentes urgentes reencaminhados pelo CODU. E os problemas não se ficam apenas por Lisboa. Já em Coimbra, as doenças respiratórias estão a sobrecarregar o serviço e começam a faltar vagas também para internamento