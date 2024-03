"Vamos ter de pedalar muito, mas pedalamos depressa". Rui Miguel, o novo Nabeiro, quer levar a Delta "de Campo Maior para o Mundo"

Há um ano, os portugueses despediram-se com emoção de Rui Nabeiro. O empresário que fundou a Delta morreu aos 91 anos, mas antes disso, e já a pensar na transição, entregou a liderança do grupo ao neto, Rui Miguel.

É ele que tem a pesada responsabilidade de honrar o legado e desenvolver a empresa. Que lições retém do avô? Que ideias tem para a empresa? O que pode o país esperar do grupo Delta depois da morte do lendário fundador?

Num percurso por Campo Maior e pela fábrica da Delta, o novo Rui Nabeiro responde a estas questões.