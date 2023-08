Varino de mais de 100 anos dá a conhecer aos turistas as salinas e aldeias à beira Tejo

Na vila da Moita, em Setúbal, está o último estaleiro de barcos em madeira do Estuário do Tejo. Mestre Jaime, de 70 anos, é o único carpinteiro naval a restaurar e construir embarcações tradicionais. Outras profissões foram-se perdendo na região e de 81 salinas há agora só uma na vila. Estas são histórias de luta pela cultura ribeirinha na Margem Sul do Tejo.