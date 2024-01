“Vejo o futuro muito comprometido": diretores dos órgãos da Global Media pedem respostas no Parlamento

Os representantes das direções demissionárias do Jornal de Notícias, TSF, O Jogo e Dinheiro Vivo foram ouvidos na manhã desta quarta-feira no Parlamento. Em causa esteve a situação crítica do grupo Global Media, que tem em marcha o despedimento coletivo de 200 trabalhadores e o salário de dezembro e subsídio de natal em atraso.