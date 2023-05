O presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou esta sexta-feira, na cimeira do G7, que os EUA vão apoiar a formação de pilotos ucranianos na utilização de caças ocidentais.

Esta reunião do G7, que decorre em Hiroshima, no Japão, centra-se precisamente na guerra da Ucrânia - e Zelensky vai lá estar no domingo.