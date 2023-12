O presidente da Ucrânia revelou que as Forças Armadas pediram a mobilização de mais meio milhão de pessoas para a guerra.

Em conferência de imprensa de encerramento do ano perante jornalistas do mundo inteiro, Volodymyr Zelensky disse, no entanto, que é um número sério e por isso precisa de mais argumentos que apoiem este pedido do comando militar.