Uma mulher morreu, na madrugada desta quarta-feira, na sequência dos ferimentos provocados pelas agressões do marido. A vítima mortal tinha 30 anos, dois filhos, com cinco e 12 anos, e já existiam antecedentes de violência doméstica no casal.

O crime terá ocorrido às 03:00, mas só às 05:00 é que o suspeito e companheiro da vítima optou por chamar a assistência médica. À chegada dos bombeiros, os operacionais depararam-se com uma mulher em estado muito grave.

A mulher foi transportada pelo INEM para o Hospital de Santa Maria, onde acabou por morrer. Asfixiamento através de um mata-leão terá sido a causa da morte.

A Polícia Judiciária e a PSP já estão a investigar o caso.