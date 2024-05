Há 2h e 11min

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) diz a Marco (Diogo Amaral) ainda não querer dar já aquele passo com ele de se casarem, preferindo fazer as coisas sem urgências, somente lhe importando nesta fase saber que ele quer ficar com ela. Olha tensa para Marco a questioná-la se ela não está com aquela conversa a tentar enganá-lo.