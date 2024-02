Cláudia e Pipa descobrem quem é Heitor

Há 1h e 32min

Em «Cacau», Pipa (Sílvia Chiola) mostra a Cláudia (Joana Duarte) a camisa manchada de sangue de Heitor (Adriano Toloza) e lembra-se de ir ver o cofre do quarto, com as irmãs a ficarem em choque por descobrirem muito dinheiro e vários passaportes falsos de Heitor.