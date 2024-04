«Conheço muito bem as da tua laia. Metem-se com os maridos das outras e depois acham que podem sair impunes»

Há 1h e 19min

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) consegue localizar Regina (Christine Fernandes) a espreitar uma loja de bebés, indo de imediato ter com ela. Diz-lhe furiosa que se enganou se pensa que vai lucrar em andar com Jaime (Sérgio Praia), dizendo que é ela quem traz dinheiro para casa e não ele. Regina vinca não ter mesmo nada com o marido e ele sempre foi um cavalheiro que nunca tentou nada.