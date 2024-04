Há 3h e 15min

Em «Cacau», Filó (Sofia Nicholson) e Quim (Paulo Calatré) estão a falar em videochamada com Justino (António Capelo), que lhes confirma que Cacau (Matilde Reymão) está bem e já está em Lisboa, sendo que a grande novidade é que ela teve um filho com Marco. Baobá, com uma chávena com sal na mão, deixa-a cair ao chão.