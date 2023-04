Manuela repreende atitudes de Matias: «Estou muito desiludida contigo»

Há 42 min

Em «Queridos Papás», Matias (José Fidalgo) conta a Carocha que vai para Ibiza com Sabrina. Manuela (Helena Isabel) ouve a conversa e reprova que Matias use Alex (Martim Balsa) para as suas conquistas.