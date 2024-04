Há 2h e 52min

Em «Cacau», Martim (Lucas Dutra) vem de dentro a discutir com Lalá (Inês Castel-Branco), recusando-se a continuar a viver naquela casa com as presenças ali de Simone (Alexandra Lencastre) e Sal (Carolina Amaral). A mãe relativiza a saída de casa de Martim, dizendo que assim pelo menos ele passará a perceber que continua dependente dela financeiramente.