Em «Queridos Papás», Carlos diz a Simão (Pedro Sousa) ter descoberto que a amostra para o teste de ADN dele com Carlota foi trocada, podendo ser Carlota mesmo sua filha, indo exigir que seja feito novo teste para ficar com Carlota. Simão fica em choque por Maurício (Miguel Bogalho) confirmar essa história, dizendo que foi Inocência quem trocou o cabelo de Carlota com o de Beni (Luísa Guanilho).