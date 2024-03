Regina está interessada em Jaime?

Há 2h e 40min

Em «Cacau», Valdemar (Vitor Hugo) diz a Regina (Christine Fernandes) que gostava que ela refizesse a sua vida com alguém depois de vingar-se de Simone (Alexandra Lencastre), insinuando que Jaime (Sérgio Praia) seria uma boa escolha. Regina recusa de imediato por ele ser amigo de Justino. Pipa (Sílvia Chiola) entra a dizer a Valdemar que quase matou Cacau e que por muito pouco não cedeu à vontade deixar Cacau cair da ravina, dizendo começar a achar que o seu pai é uma influência nefasta para ela. Valdemar sugere a Pipa que vá ter com a irmã ao Brasil para refazer as suas ideias, Pipa concorda com ela.