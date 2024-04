Senhoria quer que inquilino encontre família adotante para o cão: «Está a destruir a harmonia do prédio»

Há 3h e 12min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde, «Cuidado com o cão». Recebemos em estúdio a proprietária de um prédio Manuela Tavares e o inquilino Hélder Santos. Em causa está o facto dos cães de Hélder terem provocado danos no apartamento arrendado. Manuela quer proibir o inquilino de regressar ao apartamento com os cães. Hélder recusa-se a sair da casa onde vive com os cães ou de regressar ao apartamento sem os cães. Ouvimos o testemunho por parte da senhoria.