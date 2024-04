Vitória está possessa com Marco: «Como é que explicas que acabaste de ser pai com uma miúda de vinte e tal anos?»

Há 3h e 22min

Em «Cacau», Vitória critica duramente Marco (Diogo Amaral) por ter descoberto agora que ele estava a andar com Cacau (Matilde Reymão) ao mesmo tempo que com ela para Cacau ter tido um bebé dele agora, achando que Cacau está com ele por interesse. Marco diz que tal argumento é ridículo por Cacau ir herdar uma grande fortuna. Vitória estaca surpresa, dizendo agora perceber o que se está a passar e que o interesseiro naquela história é mesmo ele, saindo disparada. Marco fica apreensivo.