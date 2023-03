Bárbara Parada deixa «recado» aos seguidores: «Ultrapassem que eu também já ultrapassei»

Bárbara Parada sobre Miguel: «Não me venho fazer de vítima, quero que ele seja feliz»

Bárbara Parada, decidida a encerrar o «capítulo» que liga à relação que teve com Miguel Vicente no Big Brother 2022, cujo o fim foi anunciado no Dia dos Namorados, a nortenha deixou claro nas redes sociais ao receber perguntas e curiosidades dos fãs.

Para além de ter comentado o encontro de Miguel Vicente com Mafalda Diamond, que estiveram juntos no Porto na semana passada, Bárbara Parada esclareceu pergunta dos fãs: «Essas indiretas nas músicas».

«Ainda bem que perguntaram isto, porque assim é da maneira que explico, de uma vez por todas, que eu agora demoro 500 mil anos para escolher uma música para um story, porque todas as músicas vocês pensam que é uma indireta […] Não vou estar a mandar indiretas por músicas no Instagram«, afirmou. «Ultrapassem que eu também já ultrapassei», esclareceu.